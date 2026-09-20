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8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano & Violin виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano & Violin виниловая пластинка

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8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano &amp; Violin виниловая пластинка - фото 1
8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano &amp; Violin виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Clara Haskil, Arthur Grumiaux
Альбом (сингл)
Mozart: Sonatas For Piano & Violin
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano &amp; Violin виниловая пластинка - фото 1
  • 8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano &amp; Violin виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667226
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039001446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Clara Haskil, Arthur Grumiaux
Альбом (сингл)
Mozart: Sonatas For Piano & Violin
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Con Spirito, Allegro, Allegro Moderato, Andantino Sostenuto E Cantabile, Ronllegro, Allegro, Menuetto, Allegro, Andante, Ronllegretto Grazioso
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano & Violin виниловая пластинка

Погрузитесь в изысканную атмосферу классической музыки с виниловой пластинкой "Mozart - Haskil - Grumiaux / Sonatas For Piano and Violin (LP)". Этот альбом, исполненный великими музыкантами, представляет собой истинное произведение искусства, переносящее слушателя в мир красоты и грации музыкальных звучаний. Если вы цените музыкальное совершенство и стремитесь окунуться в магию звуков классики, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Mozart - Haskil - Grumiaux / Sonatas For Piano and Violin (LP)" и насладиться непревзойденной красотой музыкальных произведений этих великих композиторов. Добавьте этот уникальный альбом в свою коллекцию и погрузитесь в мир возвышенных звуков искусства.

Отзывы о товаре 8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano & Violin виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039001446]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Clara Haskil, Arthur Grumiaux
Альбом (сингл)
Mozart: Sonatas For Piano & Violin
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Con Spirito, Allegro, Allegro Moderato, Andantino Sostenuto E Cantabile, Ronllegro, Allegro, Menuetto, Allegro, Andante, Ronllegretto Grazioso
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Погрузитесь в изысканную атмосферу классической музыки с виниловой пластинкой "Mozart - Haskil - Grumiaux / Sonatas For Piano and Violin (LP)". Этот альбом, исполненный великими музыкантами, представляет собой истинное произведение искусства, переносящее слушателя в мир красоты и грации музыкальных звучаний. Если вы цените музыкальное совершенство и стремитесь окунуться в магию звуков классики, не упустите возможность купить виниловую пластинку "Mozart - Haskil - Grumiaux / Sonatas For Piano and Violin (LP)" и насладиться непревзойденной красотой музыкальных произведений этих великих композиторов. Добавьте этот уникальный альбом в свою коллекцию и погрузитесь в мир возвышенных звуков искусства.
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Отзывы


8719039001446, Haskil, Clara; Grumiaux, Arthur, Mozart: Sonatas For Piano & Violin виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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