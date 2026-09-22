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Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка

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Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка - фото 1
Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка - фото 2
Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
Bach: Goldberg Variations, Bwv 988
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка - фото 1
  • Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка - фото 2
  • Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728099
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Загружаем...
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Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177063949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
Bach: Goldberg Variations, Bwv 988
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Aria, Variation 1 A 1 Clav., Variation 2 A 1 Clav., Variation 3 A 1 Clav. Canone All'unisuono, Variation 4 A 1 Clav., Variation 5 A 1 Ovvero 2 Clav.L, Variation 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda, Variation 7 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 8 A 2 Clav., Variation 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza, Variation 10 A 1 Clav. Fughetta, Variation 11 A 2 Clav., Variation 12 Canone Alla Quarta, Variation 13 A 2 Clav., Variation 14 A 2 Clav., Variation 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante, Variation 16 Ouvertu
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aria, Variation 1 A 1 Clav., Variation 2 A 1 Clav., Variation 3 A 1 Clav. Canone All'unisuono, Variation 4 A 1 Clav., Variation 5 A 1 Ovvero 2 Clav.L, Variation 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda, Variation 7 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 8 A 2 Clav., Variation 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza, Variation 10 A 1 Clav. Fughetta, Variation 11 A 2 Clav., Variation 12 Canone Alla Quarta, Variation 13 A 2 Clav., Variation 14 A 2 Clav., Variation 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante, Variation 16 Ouverture A 1 Clav., Variation 17 A 2 Clav., Variation 18 Canone Alla Sesta A 1 Clav., Variation 19 A 1 Clav., Variation 20 A 2 Clav., Variation 21 Canone Alla Settima, Variation 22 Alla Breve A 1 Clav., Variation 23 A 2 Clav., Variation 24 Canone All' Ottava A 1 Clav., Variation 25 A 2 Clac., Variation 26 A 2 Clac., Variation 27 Canone Alla Nona, Variation 28 A 2 Clav., Variation 29 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 30 A 1 Clav. Quodlibet, Aria Da Capo

Отзывы о товаре Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177063949]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Glenn Gould
Альбом (сингл)
Bach: Goldberg Variations, Bwv 988
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Aria, Variation 1 A 1 Clav., Variation 2 A 1 Clav., Variation 3 A 1 Clav. Canone All'unisuono, Variation 4 A 1 Clav., Variation 5 A 1 Ovvero 2 Clav.L, Variation 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda, Variation 7 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 8 A 2 Clav., Variation 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza, Variation 10 A 1 Clav. Fughetta, Variation 11 A 2 Clav., Variation 12 Canone Alla Quarta, Variation 13 A 2 Clav., Variation 14 A 2 Clav., Variation 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante, Variation 16 Ouvertu
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aria, Variation 1 A 1 Clav., Variation 2 A 1 Clav., Variation 3 A 1 Clav. Canone All'unisuono, Variation 4 A 1 Clav., Variation 5 A 1 Ovvero 2 Clav.L, Variation 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda, Variation 7 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 8 A 2 Clav., Variation 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza, Variation 10 A 1 Clav. Fughetta, Variation 11 A 2 Clav., Variation 12 Canone Alla Quarta, Variation 13 A 2 Clav., Variation 14 A 2 Clav., Variation 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante, Variation 16 Ouverture A 1 Clav., Variation 17 A 2 Clav., Variation 18 Canone Alla Sesta A 1 Clav., Variation 19 A 1 Clav., Variation 20 A 2 Clav., Variation 21 Canone Alla Settima, Variation 22 Alla Breve A 1 Clav., Variation 23 A 2 Clav., Variation 24 Canone All' Ottava A 1 Clav., Variation 25 A 2 Clac., Variation 26 A 2 Clac., Variation 27 Canone Alla Nona, Variation 28 A 2 Clav., Variation 29 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 30 A 1 Clav. Quodlibet, Aria Da Capo
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Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2980 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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