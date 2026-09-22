Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Aria, Variation 1 A 1 Clav., Variation 2 A 1 Clav., Variation 3 A 1 Clav. Canone All'unisuono, Variation 4 A 1 Clav., Variation 5 A 1 Ovvero 2 Clav.L, Variation 6 A 1 Clav. Canone Alla Seconda, Variation 7 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 8 A 2 Clav., Variation 9 A 1 Clav. Canone Alla Terza, Variation 10 A 1 Clav. Fughetta, Variation 11 A 2 Clav., Variation 12 Canone Alla Quarta, Variation 13 A 2 Clav., Variation 14 A 2 Clav., Variation 15 A 1 Clav. Canone Alla Quinta. Andante, Variation 16 Ouverture A 1 Clav., Variation 17 A 2 Clav., Variation 18 Canone Alla Sesta A 1 Clav., Variation 19 A 1 Clav., Variation 20 A 2 Clav., Variation 21 Canone Alla Settima, Variation 22 Alla Breve A 1 Clav., Variation 23 A 2 Clav., Variation 24 Canone All' Ottava A 1 Clav., Variation 25 A 2 Clac., Variation 26 A 2 Clac., Variation 27 Canone Alla Nona, Variation 28 A 2 Clav., Variation 29 A 1 Ovvero 2 Clav., Variation 30 A 1 Clav. Quodlibet, Aria Da Capo
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитAir - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитThe Doors - L.A. Woman (Stereo) (0075596032810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитGreen Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитStevie Ray Vaughan & Double Trouble - Texas Flood (0889853754212...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитChic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитDepeche Mode - Going Backwards (Remixes) (2Lp) (0889854774615) в...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитJanis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитNothing But Thieves - Broken Machine (0889854370312) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитZZ Top - Eliminator (0081227965556) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитA-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) в...
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитEnya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Glenn Gould - Bach: Goldberg Variations, Bwv 988 (8712177063949) виниловая пластинка