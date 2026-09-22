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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shulie A Bop, Lover Man, I Cried For You, Polka Dots And Moonbeams, All Of Me, Words Can't Describe, Prelude To A Kiss, You Hit The Spot, Pennies From Heaven, If I Knew Then (What I Know Now), Body And Soul, They Can't Take That Away From Me, Body And Soul, Nice Work if You Can Get It, Everything I Have Is Yours, Summertime, Linger Awhile, East Of The Sun

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shulie A Bop, Lover Man, I Cried For You, Polka Dots And Moonbeams, All Of Me, Words Can't Describe, Prelude To A Kiss, You Hit The Spot, Pennies From Heaven, If I Knew Then (What I Know Now), Body And Soul, They Can't Take That Away From Me, Body And Soul, Nice Work if You Can Get It, Everything I Have Is Yours, Summertime, Linger Awhile, East Of The Sun

Sarah Vaughan - Swingin Easy/Birdland (8719039007240) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.