Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
TR4, LGA 4189, SP3
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
550
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
TR4, LGA 4189, SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное полированное основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
550
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-3000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х31
Вес, кг.
12.45
Описание товара Система водяного охлаждения Enermax LIQTECH XTR 360mm
Жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR** с радиатором на 360 мм — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Она обеспечивает оптимальное охлаждение даже при высоких нагрузках, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов. Если вы ищете эффективную и надёжную систему охлаждения для вашего процессора, то жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR 360mm** — отличный выбор.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
TR4, LGA 4189, SP3
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное полированное основание
Тип подшипника
двойной качения
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Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
550
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-3000 об/мин
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR** с радиатором на 360 мм — это эффективное и надёжное решение для охлаждения вашего процессора. Она обеспечивает оптимальное охлаждение даже при высоких нагрузках, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов. Если вы ищете эффективную и надёжную систему охлаждения для вашего процессора, то жидкостная система охлаждения **Enermax LIQTECH XTR 360mm** — отличный выбор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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