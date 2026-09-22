Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80)
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 (306-7ZWGA11-L80)
Премиальная серия MPG от MSI создана для геймеров, которым нужна высокая производительность и элегантный дизайн. Каждый продукт отличается передовой эстетикой и яркими цветами, отражая стремление MPG к исключительному дизайну. Благодаря оптимизированным конфигурациям MPG обеспечивает впечатляющий и мощный игровой процесс, задающий тренды. Водоблок с полностью изогнутой стеклянной крышкой вдохновлён плавными контурами капли воды — элегантной, невесомой и чистой. Все трубки и кабели скрыты внутри, обеспечивая целостность силуэта. Закруглённые крышки винтов завершают минималистичный дизайн, больше похожий на произведение искусства, чем на устройство. 2,1-дюймовый ЖК-экран поддерживает мониторинг в режиме реального времени, анимированные изображения и персонализированный контент. Используйте его в качестве дополнительного дисплея для динамической обратной связи с системой и расширенной настройки. В серии MPG CORELIQUID P13 используются трубки водяного охлаждения из EPDM с нейлоновой оплеткой, которые обеспечивают устойчивость к высоким и низким температурам, коррозионную стойкость, отличную гибкость и устойчивость к старению. Такая конструкция не только уменьшает испарение охлаждающей жидкости, но и упрощает установку, избавляя игроков от необходимости сгибать и размещать трубки.
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