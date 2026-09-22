Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME (90RC0131-M0EAY0)
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Характеристики
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718835
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х40
Вес, кг.
15.5
Описание товара Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME (90RC0131-M0EAY0)
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME (90RC0131-M0EAY0)
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Бренд
Тип товара
Система водяного охлаждения
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Диаметр вентилятора, мм
120
Уровень шума
36
Страна производитель
Китай
Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME (90RC0131-M0EAY0)
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Система водяного охлаждения Asus ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME (90RC0131-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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