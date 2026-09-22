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Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718837
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Описание товара Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC II 360 ARGB (90RC00F1-M0UAY4)
Система охлаждения ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB с 3 кулерами диаметром по 12 см и водоблоком дополнена адресуемой RGB-подсветкой. Вы можете подключать СЖО напрямую к материнской плате для синхронной работы и создания собственных алгоритмов свечения. Медная пластина с микроканалами быстро отводит тепло от процессора.
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB оснащена мощным насосом для быстрого охлаждения при бесшумной работе. Вентиляторы действуют со статическим давлением и эффективным воздушным потоком. Гибкие трубки с усиленной конструкцией радуют долгим сроком службы. Алюминиевый радиатор гарантирует эффективное охлаждение.
Система охлаждения ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB с 3 кулерами диаметром по 12 см и водоблоком дополнена адресуемой RGB-подсветкой. Вы можете подключать СЖО напрямую к материнской плате для синхронной работы и создания собственных алгоритмов свечения. Медная пластина с микроканалами быстро отводит тепло от процессора.
ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB оснащена мощным насосом для быстрого охлаждения при бесшумной работе. Вентиляторы действуют со статическим давлением и эффективным воздушным потоком. Гибкие трубки с усиленной конструкцией радуют долгим сроком службы. Алюминиевый радиатор гарантирует эффективное охлаждение.
Система водяного охлаждения Asus ROG STRIX LC II 360 ARGB (90RC00F1-M0UAY4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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