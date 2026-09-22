Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716522
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Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный
Основная информация
Тип: кулер
Ширина: 12
Назначение: для процессора
Длина: 3
Управление скоростью вращения: да
Сокет: LGA1700
Макс. скорость вращения вентилятора: 2100
Охлаждение: жидкостное
Максимальный уровень шума: 29
Материал радиатора: алюминий
Диаметр вентилятора: 120
Тип подшипника: гидродинамический (FDB)
Подсветка: да
Цвет: черный
Вентилятор
Количество вентиляторов: 3
Минимальная скорость вращения: 200
Управление скоростью вращения: да
Максимальный воздушный поток: 61.3 CFM
Конструкция
Крепления кулера к материнской плате: на винтах
Бренд совместимого процессора: универсальный
Материал радиатора: алюминий
Дополнительная информация
Разъем питания: USB 9-pin
Охлаждение: жидкостное
Цвет: черный
Габариты и вес
Ширина: 12
Длина: 3
Основная информация
Тип: кулер
Ширина: 12
Назначение: для процессора
Длина: 3
Управление скоростью вращения: да
Сокет: LGA1700
Макс. скорость вращения вентилятора: 2100
Охлаждение: жидкостное
Максимальный уровень шума: 29
Материал радиатора: алюминий
Диаметр вентилятора: 120
Тип подшипника: гидродинамический (FDB)
Подсветка: да
Цвет: черный
Вентилятор
Количество вентиляторов: 3
Минимальная скорость вращения: 200
Управление скоростью вращения: да
Максимальный воздушный поток: 61.3 CFM
Конструкция
Крепления кулера к материнской плате: на винтах
Бренд совместимого процессора: универсальный
Материал радиатора: алюминий
Дополнительная информация
Разъем питания: USB 9-pin
Охлаждение: жидкостное
Цвет: черный
Габариты и вес
Ширина: 12
Длина: 3
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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