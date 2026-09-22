Top.Mail.Ru
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 1
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 2
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 3
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 4
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 5
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 6
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 7
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 8
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 9
Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 1
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 2
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 3
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 4
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 5
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 6
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 7
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 8
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 9
  • Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716522
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1200 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х15
Вес, кг.
2.98

Описание товара Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный

Основная информация Тип: кулер Ширина: 12 Назначение: для процессора Длина: 3 Управление скоростью вращения: да Сокет: LGA1700 Макс. скорость вращения вентилятора: 2100 Охлаждение: жидкостное Максимальный уровень шума: 29 Материал радиатора: алюминий Диаметр вентилятора: 120 Тип подшипника: гидродинамический (FDB) Подсветка: да Цвет: черный Вентилятор Количество вентиляторов: 3 Минимальная скорость вращения: 200 Управление скоростью вращения: да Максимальный воздушный поток: 61.3 CFM Конструкция Крепления кулера к материнской плате: на винтах Бренд совместимого процессора: универсальный Материал радиатора: алюминий Дополнительная информация Разъем питания: USB 9-pin Охлаждение: жидкостное Цвет: черный Габариты и вес Ширина: 12 Длина: 3



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
200-1200 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Основная информация Тип: кулер Ширина: 12 Назначение: для процессора Длина: 3 Управление скоростью вращения: да Сокет: LGA1700 Макс. скорость вращения вентилятора: 2100 Охлаждение: жидкостное Максимальный уровень шума: 29 Материал радиатора: алюминий Диаметр вентилятора: 120 Тип подшипника: гидродинамический (FDB) Подсветка: да Цвет: черный Вентилятор Количество вентиляторов: 3 Минимальная скорость вращения: 200 Управление скоростью вращения: да Максимальный воздушный поток: 61.3 CFM Конструкция Крепления кулера к материнской плате: на винтах Бренд совместимого процессора: универсальный Материал радиатора: алюминий Дополнительная информация Разъем питания: USB 9-pin Охлаждение: жидкостное Цвет: черный Габариты и вес Ширина: 12 Длина: 3


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система водяного охлаждения Lian-Li Galahad II LCD 360 (G89.GA2ALCD36INB.00) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...