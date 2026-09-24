Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655870
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х16х10
Вес, г.
120
Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00)
LIAN LI GALAHAD II LCD имеет 2.88-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 480?480. Насос Asetek 8-го поколения оснащен трехфазным двигателем со скоростью до 3600 об/мин, обеспечивающим улучшенное охлаждение и более тихую работу. Его дополняет более крупная холодная пластина, предназначенная для процессоров Intel и AMD.
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
AMD, Intel
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
300-1550 об/мин
Развернуть
Уровень шума
32.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
LIAN LI GALAHAD II LCD имеет 2.88-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 480?480. Насос Asetek 8-го поколения оснащен трехфазным двигателем со скоростью до 3600 об/мин, обеспечивающим улучшенное охлаждение и более тихую работу. Его дополняет более крупная холодная пластина, предназначенная для процессоров Intel и AMD.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 120 мм, Медь, Алюминий+Медь
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II LCD 280 Black (G89.GA2ALCD28B.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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