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Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0)

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Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 1
Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 2
Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 3
Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 4
Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3000
  • Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718830
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3000
Уровень шума
35.7
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х43х41
Вес, кг.
16.1

Описание товара Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0)

Система охлаждения ASUS PROART LC 360 с 3 кулерами диаметром по 12 см и водоблоком. ASUS PROART LC 360 оснащена мощным насосом для быстрого охлаждения при бесшумной работе. Вентиляторы действуют со статическим давлением и эффективным воздушным потоком. Трубки с усиленной конструкцией радуют долгим сроком службы. Алюминиевый радиатор гарантирует эффективное охлаждение.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Asus PROART LC 360 (90RC0120-M0UAY0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
3000
Уровень шума
35.7
Развернуть
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения ASUS PROART LC 360 с 3 кулерами диаметром по 12 см и водоблоком. ASUS PROART LC 360 оснащена мощным насосом для быстрого охлаждения при бесшумной работе. Вентиляторы действуют со статическим давлением и эффективным воздушным потоком. Трубки с усиленной конструкцией радуют долгим сроком службы. Алюминиевый радиатор гарантирует эффективное охлаждение.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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