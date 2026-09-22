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Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G купить с доставкой в Москве
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Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G

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Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 1
Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 2
Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 3
Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 4
Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 5
Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 6
Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 1
  • Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 2
  • Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 3
  • Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 4
  • Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 5
  • Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 6
  • Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718784
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
15200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х8х1
Вес, г.
150

Описание товара Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G

Термопаста ID-COOLING FROST X45 отличается теплопроводностью на уровне 15.2 Вт/мК, за счет чего она обеспечивает стабильное рассеивание тепла и подойдет для обслуживания мощных компьютерных сборок. Благодаря упаковке-шприцу термоинтерфейс удобен в нанесении. Вес 2 г обеспечит несколько применений термопасты ID-COOLING FROST X45 для обслуживания компьютера. Состав термоинтерфейса рассчитан на эксплуатацию при рабочей температуре от -50 °C до 300 °C.

Отзывы о товаре Термопаста ID-Cooling FROST X45 4G




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
15200
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста ID-COOLING FROST X45 отличается теплопроводностью на уровне 15.2 Вт/мК, за счет чего она обеспечивает стабильное рассеивание тепла и подойдет для обслуживания мощных компьютерных сборок. Благодаря упаковке-шприцу термоинтерфейс удобен в нанесении. Вес 2 г обеспечит несколько применений термопасты ID-COOLING FROST X45 для обслуживания компьютера. Состав термоинтерфейса рассчитан на эксплуатацию при рабочей температуре от -50 °C до 300 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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