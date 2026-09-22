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Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) купить с доставкой в Москве
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Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169)

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Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 1
Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 2
Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 3
Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 1
  • Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 2
  • Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 3
  • Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718778
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
79000
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169)

Термопаста Meta6 — идеальное решение для эффективного отвода тепла от процессора. Благодаря своим свойствам, она обеспечивает надёжное соединение между процессором и системой охлаждения, улучшая теплоотвод и предотвращая перегрев. Высокая теплопроводность для эффективного охлаждения. Простота в использовании и нанесении. Долговечность и стабильность свойств при длительной эксплуатации. Обеспечьте вашему процессору надёжную защиту от перегрева с термопастой Meta6!

Отзывы о товаре Термопаста Alseye Meta6 (AS.19.0169)




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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
79000
Дополнительно
упаковка - шприц
Страна производитель
Китай
Описание
Термопаста Meta6 — идеальное решение для эффективного отвода тепла от процессора. Благодаря своим свойствам, она обеспечивает надёжное соединение между процессором и системой охлаждения, улучшая теплоотвод и предотвращая перегрев. Высокая теплопроводность для эффективного охлаждения. Простота в использовании и нанесении. Долговечность и стабильность свойств при длительной эксплуатации. Обеспечьте вашему процессору надёжную защиту от перегрева с термопастой Meta6!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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