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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) купить с доставкой в Москве
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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)

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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625697
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
6
Дополнительно
Максимальное удлинение - 1.23 %; Предел прочности - 425 кгс/см3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х1
Вес, г.
120

Описание товара Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)

Термопрокладка представляет собой эластичный теплопроводящий лист, который используется для отвода тепла от нагревающихся компонентов электроники (видеокарт, ноутбуков, материнских плат) к радиаторам охлаждения.

Отзывы о товаре Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Теплопроводность, Вт/мК
6
Дополнительно
Максимальное удлинение - 1.23 %; Предел прочности - 425 кгс/см3
Страна производитель
Китай
Описание
Термопрокладка представляет собой эластичный теплопроводящий лист, который используется для отвода тепла от нагревающихся компонентов электроники (видеокарт, ноутбуков, материнских плат) к радиаторам охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопрокладка ExeGate EPG-6WMK (EX282360RUS) - по цене 490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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