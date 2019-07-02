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Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 купить с доставкой в Москве
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Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35

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Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 1
Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Салазки
  • Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 1
  • Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 71844
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Салазки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
70

Описание товара Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35

Салазки-адаптер позволяют закрепить жесткий диск форм-фактора 2.5 дюйм. в отсек для 3.5 дюйм., что может быть полезно при отсутствии в корпусе свободного места малого формата.

Отзывы о товаре Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35

Источник: Яндекс Маркет
02.07.2019
Orel43

Достоинства:
Крепкая сталь!

Недостатки:
нету вроди



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Салазки
Страна производитель
Китай
Описание
Салазки-адаптер позволяют закрепить жесткий диск форм-фактора 2.5 дюйм. в отсек для 3.5 дюйм., что может быть полезно при отсутствии в корпусе свободного места малого формата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2019
Orel43

Достоинства:
Крепкая сталь!

Недостатки:
нету вроди


Салазки Kingston для 3.5 отсека для HDD 2.5 SNA-BR2/35 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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