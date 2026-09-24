Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка
Автор, композитор и продюсер, Юта записала восемь альбомов, ее музыка звучит в более чем в 40 фильмах, сериалах и театральных постановках. Издаваемый на виниле альбом "Кстати", стал новой вехой в ее творчестве - это безупречно аранжированные, изысканные, зрелые, исповедальные песни, позволяющие назвать Юту истинно народной певицей. Две композиции с пластинки уже хорошо знакомы слушателям: заглавная песня "Кстати" и песня "Любимый мой", написанная к сериалу "Пока станица спит" («Россия1»). «Взорвавшая «интернеты» вещь Юты «Любимый мой» серьезная заявка на звание Песни года» - так комментирует релиз известный журналист, телеведущий и медиапродюссер Евгений Додолев. Высказывание журналиста подтверждают: более миллиона просмотров на YouTube.com, безумное количество писем, которые Артистка получает, с момента выхода сериала на экраны.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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