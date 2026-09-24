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Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка

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Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 1
Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 2
Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 3
Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Юта
Альбом (сингл)
Кстати
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 1
  • Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 2
  • Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 3
  • Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Юта
Альбом (сингл)
Кстати
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Кстати, Прости-прощай, Первое свидание, Встреча, Любимый мой, И в добрый путь!, Самолёт, Да нет, Привет, Гитара, Хмель и солод, Подруга
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка

Автор, композитор и продюсер, Юта записала восемь альбомов, ее музыка звучит в более чем в 40 фильмах, сериалах и театральных постановках. Издаваемый на виниле альбом "Кстати", стал новой вехой в ее творчестве - это безупречно аранжированные, изысканные, зрелые, исповедальные песни, позволяющие назвать Юту истинно народной певицей. Две композиции с пластинки уже хорошо знакомы слушателям: заглавная песня "Кстати" и песня "Любимый мой", написанная к сериалу "Пока станица спит" («Россия1»). «Взорвавшая «интернеты» вещь Юты «Любимый мой» серьезная заявка на звание Песни года» - так комментирует релиз известный журналист, телеведущий и медиапродюссер Евгений Додолев. Высказывание журналиста подтверждают: более миллиона просмотров на YouTube.com, безумное количество писем, которые Артистка получает, с момента выхода сериала на экраны.

Отзывы о товаре Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801526]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Юта
Альбом (сингл)
Кстати
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Кстати, Прости-прощай, Первое свидание, Встреча, Любимый мой, И в добрый путь!, Самолёт, Да нет, Привет, Гитара, Хмель и солод, Подруга
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Автор, композитор и продюсер, Юта записала восемь альбомов, ее музыка звучит в более чем в 40 фильмах, сериалах и театральных постановках. Издаваемый на виниле альбом "Кстати", стал новой вехой в ее творчестве - это безупречно аранжированные, изысканные, зрелые, исповедальные песни, позволяющие назвать Юту истинно народной певицей. Две композиции с пластинки уже хорошо знакомы слушателям: заглавная песня "Кстати" и песня "Любимый мой", написанная к сериалу "Пока станица спит" («Россия1»). «Взорвавшая «интернеты» вещь Юты «Любимый мой» серьезная заявка на звание Песни года» - так комментирует релиз известный журналист, телеведущий и медиапродюссер Евгений Додолев. Высказывание журналиста подтверждают: более миллиона просмотров на YouTube.com, безумное количество писем, которые Артистка получает, с момента выхода сериала на экраны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Юта - Кстати (Pink Vinyl) (4680068801526) виниловая пластинка - стоимость товара 2470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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