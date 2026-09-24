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Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка

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Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Немного Огня
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718418
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Немного Огня
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Немного огня, Твоё сердце должно быть моим, За невинно убиенных, Теряя их на ветру, И светлый ангел над ними, Самый звонкий крик — тишина, Пол и потолок, Опустевший совсем
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Немного огня, Твоё сердце должно быть моим, За невинно убиенных, Теряя их на ветру, И светлый ангел над ними, Самый звонкий крик — тишина, Пол и потолок, Опустевший совсем



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803896]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Немного Огня
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Немного огня, Твоё сердце должно быть моим, За невинно убиенных, Теряя их на ветру, И светлый ангел над ними, Самый звонкий крик — тишина, Пол и потолок, Опустевший совсем
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Немного огня, Твоё сердце должно быть моим, За невинно убиенных, Теряя их на ветру, И светлый ангел над ними, Самый звонкий крик — тишина, Пол и потолок, Опустевший совсем


Теги товара: Пикник, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Немного Огня (Gold Vinyl) (4680068803896) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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