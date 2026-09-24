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Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка

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Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Жень-Шень
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Жень-Шень
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Немое кино, Скользить по земле, Под звездой под одной, Упругие их имена, Танцующие на свечах, Шаги короля, Смутные дни, Песня без слов
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Немое кино, Скользить по земле, Под звездой под одной, Упругие их имена, Танцующие на свечах, Шаги короля, Смутные дни, Песня без слов



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Жень-Шень
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Немое кино, Скользить по земле, Под звездой под одной, Упругие их имена, Танцующие на свечах, Шаги короля, Смутные дни, Песня без слов
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Немое кино, Скользить по земле, Под звездой под одной, Упругие их имена, Танцующие на свечах, Шаги короля, Смутные дни, Песня без слов


Теги товара: Пикник, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Жень-Шень (Gold Vinyl) (4680068803889) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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