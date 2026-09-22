Pupo - Piu' Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pupo - Piu' Di Prima (4409514302451) виниловая пластинка
Э?нцо Гина?цци (итал. Enzo Ghinazzi), более известный под псевдонимом Пу?по — итальянский певец и композитор. В 1980 году он занял 3-е место на фестивале Сан-Ремо с песней «Над нами» («Su di noi»), которая становится одной из его самых известных. В сентябре 1981 Пупо выигрывает приз «Золотая гондола» на фестивале в Венеции, его выступление с песней «Только благодаря тебе» («Lo devo solo a te») было показано также советским телевидением, что сразу привело к популярности певца в СССР. Альбом «Lo devo Solo A Te» был издан в СССР фирмой «Мелодия». В 1983 году исполняет на фестивале Сан-Ремо песню «Голубые небеса» («Cieli azzurri»), в 1984 году — «Большая любовь» («Un amore grande», написанной Умберто Тоцци и Джанкарло Бигацци (4-е место, песня включена в передачу ТВ СССР о фестивале, затем несколько раз повторена по многочисленным просьбам зрителей). Другой его большой успех — «Флоренция Санта Мария Новелла» («Firenze Santa Maria Novella»), в которой он поёт о своей любви к тосканской столице. Пупо автор не только своих песен, он также пишет песни для других исполнителей, таких как «Sar? perch? ti amo», хит группы «Ricchi e Poveri». Многие песни Пупо были переведены на немецкий, французский, английский, испанский языки.
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