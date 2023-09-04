Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS VOL. 1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
В наличии
Код товара: 185056
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Коллекция STEWART, ROD
Коллекция STEWART, ROD
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В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитRod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка
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В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS VOL. 1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка
Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497859214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.06.2018
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
GREATEST HITS VOL. 1
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Очень удачный сборник замечательного английского автора и исполнителя Rod Stewart . Выполнен на необычном белом виниле . Красивая обложка . Звук в норме .
Недостатки:
Пластинка вложена в бумажный конверт без антистатической серединки .
Комментарий:
Родился 10 января 1945 г. и в свои 78 продолжает музыкальную деятельность . " Род Стюарт обладает редким даром замечать мельчайшие детали, а главное — голосом, благодаря которому эти детали тут же обретают вечную жизнь… Если и существовал в истории рок-н-ролла автор, который заслуживал бы звания Народного артиста, то имя этому автору — Род Стюарт" - написал журнал Rolling Stones . Мой любимый исполнитель . Мои положительные рекомендации .
Достоинства:
В списке из 100 величайших певцов Род Стюарт занимает 33-е место . Этот альбом Лучших Хитов выпущен компанией Warner Records Inc 12 октября 1979 г. На этот раз подборка полностью совпадает с моими приоритетами в его творчестве . А знаменитая Sailing - выше всяких похвал .
Недостатки:
Нет внутреннего антистатического пакета . Вкладка черно-белая , немного блекловата .
Комментарий:
Изготовлен на оригинальной белой массе в Евросоюзе .
Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка - стоимость товара 3100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rod Stewart - Greatest Hits (0603497859214) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень удачный сборник замечательного английского автора и исполнителя Rod Stewart . Выполнен на необычном белом виниле . Красивая обложка . Звук в норме .
Недостатки:
Пластинка вложена в бумажный конверт без антистатической серединки .
Комментарий:
Родился 10 января 1945 г. и в свои 78 продолжает музыкальную деятельность . " Род Стюарт обладает редким даром замечать мельчайшие детали, а главное — голосом, благодаря которому эти детали тут же обретают вечную жизнь… Если и существовал в истории рок-н-ролла автор, который заслуживал бы звания Народного артиста, то имя этому автору — Род Стюарт" - написал журнал Rolling Stones . Мой любимый исполнитель . Мои положительные рекомендации .
Достоинства:
В списке из 100 величайших певцов Род Стюарт занимает 33-е место . Этот альбом Лучших Хитов выпущен компанией Warner Records Inc 12 октября 1979 г. На этот раз подборка полностью совпадает с моими приоритетами в его творчестве . А знаменитая Sailing - выше всяких похвал .
Недостатки:
Нет внутреннего антистатического пакета . Вкладка черно-белая , немного блекловата .
Комментарий:
Изготовлен на оригинальной белой массе в Евросоюзе .