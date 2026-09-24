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Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка

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Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка - фото 1
Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fka Twigs
Альбом (сингл)
Magdalene
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка - фото 1
  • Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718194
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Характеристики

Бренд
Yo.Tu
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Yo.Tu
Barcode
[0889030019110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fka Twigs
Альбом (сингл)
Magdalene
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Thousand Eyes, Home With You, Sad Day, Holy Terrain, Mary Magdalene, Fallen Alien, Mirrored Heart, Daybed, Cellophane
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thousand Eyes, Home With You, Sad Day, Holy Terrain, Mary Magdalene, Fallen Alien, Mirrored Heart, Daybed, Cellophane

Отзывы о товаре Fka Twigs - Magdalene (0889030019110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Yo.Tu
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Yo.Tu
Barcode
[0889030019110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fka Twigs
Альбом (сингл)
Magdalene
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Thousand Eyes, Home With You, Sad Day, Holy Terrain, Mary Magdalene, Fallen Alien, Mirrored Heart, Daybed, Cellophane
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Thousand Eyes, Home With You, Sad Day, Holy Terrain, Mary Magdalene, Fallen Alien, Mirrored Heart, Daybed, Cellophane
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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