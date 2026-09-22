Led Zeppelin - Live Ep (0603497815296) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live Ep
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718181
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497815296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live Ep
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
In My Time of Dying (Live from Earl's Court, 1975), Trampled Under Foot (Live from Earl's Court, 1975), Sick Again (Live from Knebworth, 1979), Kashmir (Live from Knebworth, 1979)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Live Ep (0603497815296) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In My Time of Dying (Live from Earl's Court, 1975), Trampled Under Foot (Live from Earl's Court, 1975), Sick Again (Live from Knebworth, 1979), Kashmir (Live from Knebworth, 1979)
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Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497815296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live Ep
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
In My Time of Dying (Live from Earl's Court, 1975), Trampled Under Foot (Live from Earl's Court, 1975), Sick Again (Live from Knebworth, 1979), Kashmir (Live from Knebworth, 1979)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In My Time of Dying (Live from Earl's Court, 1975), Trampled Under Foot (Live from Earl's Court, 1975), Sick Again (Live from Knebworth, 1979), Kashmir (Live from Knebworth, 1979)
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Теги товара: Led Zeppelin
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Led Zeppelin - Live Ep (0603497815296) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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