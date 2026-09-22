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Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка

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Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 1
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 2
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 3
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 4
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 5
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 6
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 7
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 8
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 9
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 10
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 11
Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Yello 40 Years
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 1
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 2
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 3
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 4
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 5
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 6
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 7
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 8
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 9
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 10
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 11
  • Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718156
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435602288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Yello 40 Years
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Bimbo (Solid Pleasure), Bostich (N'est-ce pas?) (1980-85 The New Mix In One Go), Vicious Games (Stella), Oh Yeah (Stella), Jungle Bill (Baby), Tremendous Pain (Zebra), Mean Monday (Yello Book Download 2011), The Expert (Touch Yello), Waba Duba (Point), The Race (Live In Berlin 2016), Desire (Stella), Drive/Driven (Baby), The Rhythm Divine (feat. Shirley Bassey) (One Second), You Better Hide (feat. Heidi Happy) (Touch Yello), Till Tomorrow (feat. Till Br?nner) (Touch Yello), 30,000 Days (Toy), St
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка

"Yell4O Years" - сборник лучших композиций коллектива Yello. Данный сборник представлен в честь 40-летия группы и включает как известные хиты, такие как: "The Race", "Oh Yeah" и "Bostich" и многие другие. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Yello - швейцарская электро-поп-группа из Цюриха (Швейцария), основанная в 1978 году Борисом Бланком, Карлосом Пероном и Дитером Майером. Коллектив был основан в 1979 году и на сегодняшний момент успел выпустить 20 альбомов и сборников. Композиции группы часто звучат в кино и на ТВ, среди самых известных можно отметить "The Race", "Oh Yeah" и "Vicious Games".

Отзывы о товаре Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435602288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Yello 40 Years
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Bimbo (Solid Pleasure), Bostich (N'est-ce pas?) (1980-85 The New Mix In One Go), Vicious Games (Stella), Oh Yeah (Stella), Jungle Bill (Baby), Tremendous Pain (Zebra), Mean Monday (Yello Book Download 2011), The Expert (Touch Yello), Waba Duba (Point), The Race (Live In Berlin 2016), Desire (Stella), Drive/Driven (Baby), The Rhythm Divine (feat. Shirley Bassey) (One Second), You Better Hide (feat. Heidi Happy) (Touch Yello), Till Tomorrow (feat. Till Br?nner) (Touch Yello), 30,000 Days (Toy), St
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Yell4O Years" - сборник лучших композиций коллектива Yello. Данный сборник представлен в честь 40-летия группы и включает как известные хиты, такие как: "The Race", "Oh Yeah" и "Bostich" и многие другие. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Yello - швейцарская электро-поп-группа из Цюриха (Швейцария), основанная в 1978 году Борисом Бланком, Карлосом Пероном и Дитером Майером. Коллектив был основан в 1979 году и на сегодняшний момент успел выпустить 20 альбомов и сборников. Композиции группы часто звучат в кино и на ТВ, среди самых известных можно отметить "The Race", "Oh Yeah" и "Vicious Games".
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Отзывы


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