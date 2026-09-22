Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Yello - Yello 40 Years (0602435602288) виниловая пластинка
"Yell4O Years" - сборник лучших композиций коллектива Yello. Данный сборник представлен в честь 40-летия группы и включает как известные хиты, такие как: "The Race", "Oh Yeah" и "Bostich" и многие другие. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Yello - швейцарская электро-поп-группа из Цюриха (Швейцария), основанная в 1978 году Борисом Бланком, Карлосом Пероном и Дитером Майером. Коллектив был основан в 1979 году и на сегодняшний момент успел выпустить 20 альбомов и сборников. Композиции группы часто звучат в кино и на ТВ, среди самых известных можно отметить "The Race", "Oh Yeah" и "Vicious Games".
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Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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Теги товара: Инструментальная музыка, Limited Edition
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