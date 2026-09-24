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Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка

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Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка - фото 1
Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка - фото 2
Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Darling Blue
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка - фото 1
  • Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка - фото 2
  • Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718140
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478708862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Darling Blue
Жанр
Кантри
Трек-лист
On and On, Here Today, Honky Tonk Hell, Heartlands, Die Alone, Somebody Else, Levis and Goodbyes, Carolina Honey, No Room for Blue, Blue Ridge Mountain Moon, Dirt, The Shadow, Pretty Pretty, Carry Me Home
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка

Номинированный на премию «Грэмми» гитарист и вокалист Маркус Кинг воссоединился со своим давним концертным коллективом для записи «Darling Blue», их первого студийного альбома в полном составе после «Carolina Confessions» (2018) Альбом пропитан традициями его южнокаролинского происхождения, сплетая воедино кантри, фолк, психоделический рок и R&B эпохи Motown в богатое, проникновенное звучание.

Отзывы о товаре Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478708862]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Darling Blue
Жанр
Кантри
Трек-лист
On and On, Here Today, Honky Tonk Hell, Heartlands, Die Alone, Somebody Else, Levis and Goodbyes, Carolina Honey, No Room for Blue, Blue Ridge Mountain Moon, Dirt, The Shadow, Pretty Pretty, Carry Me Home
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Номинированный на премию «Грэмми» гитарист и вокалист Маркус Кинг воссоединился со своим давним концертным коллективом для записи «Darling Blue», их первого студийного альбома в полном составе после «Carolina Confessions» (2018) Альбом пропитан традициями его южнокаролинского происхождения, сплетая воедино кантри, фолк, психоделический рок и R&B эпохи Motown в богатое, проникновенное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marcus King - Darling Blue (0602478708862) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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