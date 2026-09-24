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Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка

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Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 1
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 2
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 3
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 4
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 5
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 6
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 7
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 8
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 9
Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
96 Months
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 1
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 2
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 3
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 4
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 5
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 6
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 7
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 8
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 9
  • Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718107
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588890512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
96 Months
Жанр
House
Трек-лист
Free, How Deep Is Your Love, This Is What You Came For, My Way, One Kiss, Promises, Giant, I M Not Alone 2019 Edit, Miracle, Desire, I Can T Wait Hypnogogic, Lovers In A Past Life, Nuh Ready Nuh Ready, Body Moving, Live Without Your Love, Lonely Feat Riva Starr, By Your Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка

Отмечая замечательную эпоху успеха на вершинах чартов, Кэлвин Харрис представляет сборник «96 Months», охватывающий восемь лет его самых культовых хитов и совместных работ. Издание на виниле Альбом «96 Months», охватывающий период с 2014 по 2022 год, демонстрирует непревзойденное мастерство Харриса в сочетании электронной танцевальной музыки с поп-музыкой. Включая такие мировые хиты, как «One Kiss», «This Is What You Came For», «How Deep Is Your Love», а также совместные работы с такими звёздами, как Рианна, Дуа Липа и Сэм Смит, этот сборник — яркий отпечаток влияния Харриса на современную музыку и клубную культуру.

Отзывы о товаре Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588890512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Calvin Harris
Альбом (сингл)
96 Months
Жанр
House
Трек-лист
Free, How Deep Is Your Love, This Is What You Came For, My Way, One Kiss, Promises, Giant, I M Not Alone 2019 Edit, Miracle, Desire, I Can T Wait Hypnogogic, Lovers In A Past Life, Nuh Ready Nuh Ready, Body Moving, Live Without Your Love, Lonely Feat Riva Starr, By Your Side
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Отмечая замечательную эпоху успеха на вершинах чартов, Кэлвин Харрис представляет сборник «96 Months», охватывающий восемь лет его самых культовых хитов и совместных работ. Издание на виниле Альбом «96 Months», охватывающий период с 2014 по 2022 год, демонстрирует непревзойденное мастерство Харриса в сочетании электронной танцевальной музыки с поп-музыкой. Включая такие мировые хиты, как «One Kiss», «This Is What You Came For», «How Deep Is Your Love», а также совместные работы с такими звёздами, как Рианна, Дуа Липа и Сэм Смит, этот сборник — яркий отпечаток влияния Харриса на современную музыку и клубную культуру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Calvin Harris - 96 Months (0196588890512) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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