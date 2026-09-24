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Al Bano & Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Al Bano & Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка

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Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 1
Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 2
Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 3
Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 4
Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 5
Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 6
Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 7
Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Al Bano & Romina Power
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 5
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 6
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 7
  • Al Bano &amp; Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718091
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Bano & Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029254112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Al Bano & Romina Power
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Felicit?, It's Forever, Tu Soltanto Tu (Mi Hai Fatto Innamorare), Io Ti Cerco, Perch?, Angeli, Arrivederci A Bahia, Viaggiando, U.S America, Quando Un Amore Se Ne Va, Sar?, Canzone Blu, Grazie, Anche Tu, Sharazan, E Se Torner?, Dialogo, Il Covo Delle Aquille, Qualce Stupido Ti Amo (Somethin' Stupid), Sar?, Sempre Sempre, Felicit?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Collection (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Bano & Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка

Переиздание сборника Al Bano & Romina Power "The Collection", первоначально выпущенного в 1998 году и включающего такие классические хиты дуэта, как "Felicit?", "Sharazan" и "Ci Sara?" Издание на двойном виниле также включает в себя три дополнительные песни, которые никогда ранее не выпускались на виниле и взяты из концертного альбома "Magic Reunion -Live-", который был выпущен в Италии в 2004 году Новое издание сборника дополнено несколькими эксклюзивными фотографиями дуэта, предлагающими уникальный взгляд на историю Al Bano & Romina Power. Необходимый предмет коллекционирования для всех поклонников и любителей Италии!

Отзывы о товаре Al Bano & Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029254112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Al Bano & Romina Power
Альбом (сингл)
COLLECTION
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Felicit?, It's Forever, Tu Soltanto Tu (Mi Hai Fatto Innamorare), Io Ti Cerco, Perch?, Angeli, Arrivederci A Bahia, Viaggiando, U.S America, Quando Un Amore Se Ne Va, Sar?, Canzone Blu, Grazie, Anche Tu, Sharazan, E Se Torner?, Dialogo, Il Covo Delle Aquille, Qualce Stupido Ti Amo (Somethin' Stupid), Sar?, Sempre Sempre, Felicit?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Collection (2)
Страна производитель
США
Описание
Переиздание сборника Al Bano & Romina Power "The Collection", первоначально выпущенного в 1998 году и включающего такие классические хиты дуэта, как "Felicit?", "Sharazan" и "Ci Sara?" Издание на двойном виниле также включает в себя три дополнительные песни, которые никогда ранее не выпускались на виниле и взяты из концертного альбома "Magic Reunion -Live-", который был выпущен в Италии в 2004 году Новое издание сборника дополнено несколькими эксклюзивными фотографиями дуэта, предлагающими уникальный взгляд на историю Al Bano & Romina Power. Необходимый предмет коллекционирования для всех поклонников и любителей Италии!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Bano & Romina Power - Collection (0198029254112) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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