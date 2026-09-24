Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Behemoth - Demigod (Coke Bottle Green) (0727361595272) виниловая пластинка
Группа Behemoth родилась в Польше в 1991 году под руководством лидера группы Нергала . Behemoth развивалась от ранних демо-записей и студийных записей с ярко выраженными блэк-металическими корнями и атмосферой к брутальному экстремальному металу. Они закрепили свою индивидуальность в мире метала, став скорее яростными, чем холодными, а также демонстрируя глубокую зрелость в написании и исполнении песен, которая становилась всё заметнее с каждым ранним релизом. «Demigod» стал седьмым альбомом Behemoth и первоначально вышел в 2004 году, получив огромный успех. Это помогло группе ещё больше продвинуться в авангарде жанра экстремального металла благодаря агрессивным риффам, техничному мастерству и лирическим темам, затрагивающим темы оккультизма и мифологии. «Demigod» был записан в студии Hendrix Studios в Польше, а затем перенесён в Dug Out Studios в Швеции для сведения. В записи альбома также принял участие Карл Сандерс из американской группы Nile .
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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