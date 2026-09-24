Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка
"Collected" - сборник лучших песен Джеймса Брауна, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Джеймс Джозеф Браун мл. - американский певец, признанный одной из самых влиятельных фигур в поп-музыке XX века. "Крестный отец соула", "мистер Please Please Please", "главный трудяга в шоу-бизнесе", "мистер Динамит", как он сам себя называл. За свою более чем 50-летнюю карьеру оказал влияние на развитие нескольких музыкальных жанров, таких как госпел, ритм-энд-блюз, фанк. Браун начал свою карьеру в качестве певца госпела в Токкоа, штат Джорджия. В конце 1960-х Браун перешел от блюза и основанных на госпеле форм и стилей к глубоко "африканизированному" подходу в созданию музыки, который повлиял на развитие фанка. К началу 1970-х годов Браун полностью установил фанк-звук после создания группы JB's с такими синглами, как "Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine" и "The Payback". Он также стал известен песнями социальной направленности, в том числе хитом 1968 года "Say It Loud – I’m Black and I’m Proud". Браун продолжал выступать и записывать до своей смерти от пневмонии в 2006 году. Браун был зачислен в 1-й класс Национального зала славы ритм-энд-блюза в 2013 году в качестве музыканта, а затем в 2017 году в качестве автора песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Rick James - Collected (0600753996089) виниловая пластинка