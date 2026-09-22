Золотая Классика - Весна (4657819846587) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Золотая Классика
Альбом (сингл)
Весна
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
В наличии
Код товара: 717991
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 210 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Золотая Классика
Альбом (сингл)
Весна
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
А. Вивальди ""Allegro"" из Concerto No. 1 in E major ""Spring"", Э. Григ ""Утро"": Первая сюита"" из музыки к драме Г.Ибсена ""Пер Гюнт"", К. Дебюсси ""Маленькая сюита, I. В лодке"", Ф. Шуберт ""Ave Maria"", A.5 Ф. Шопен ""Ноктюрн си-бемоль минор, соч.9 №1"", Г. Гендель ""Аллилуйа"", И. С. Бах ""Allegro"" из Violin Concerto In A Minor, А. К. Лядов ""Полонез : Ре мажор : соч. 55 : Памяти А. Г. Рубинштейна"", А. Вивальди ""?Largo"" Concerto No. 1 in E major Spring, Л.В. Бетховен ""Adagio"" из Форт
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Золотая Классика - Весна (4657819846587) виниловая пластинка
«Золотая классика» — это четыре музыкальных путешествия по временам года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитChris Rea - The Very Best Of (0190295646615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитJethro Tull - This Was (0190295611477) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBlondie - Plastic Letters (0600753550335) виниловая пластинка
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819846587]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Золотая Классика
Альбом (сингл)
Весна
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
А. Вивальди ""Allegro"" из Concerto No. 1 in E major ""Spring"", Э. Григ ""Утро"": Первая сюита"" из музыки к драме Г.Ибсена ""Пер Гюнт"", К. Дебюсси ""Маленькая сюита, I. В лодке"", Ф. Шуберт ""Ave Maria"", A.5 Ф. Шопен ""Ноктюрн си-бемоль минор, соч.9 №1"", Г. Гендель ""Аллилуйа"", И. С. Бах ""Allegro"" из Violin Concerto In A Minor, А. К. Лядов ""Полонез : Ре мажор : соч. 55 : Памяти А. Г. Рубинштейна"", А. Вивальди ""?Largo"" Concerto No. 1 in E major Spring, Л.В. Бетховен ""Adagio"" из Форт
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Золотая классика» — это четыре музыкальных путешествия по временам года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Золотая Классика - Весна (4657819846587) виниловая пластинка - стоимость товара 4210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Золотая Классика - Весна (4657819846587) виниловая пластинка