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Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Confessions II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) - фото 1
  • Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624822448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Confessions II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Feel So Free, Good For The Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria, Read My Lips, Everything, Love Without Words, Bizarre, School, Fragile, My Sins Are My Savior
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка

Долгожданный новый альбом Мадонны «Confessions II», выход которого запланирован на лето 2026 года, является продолжением культового альбома «Confessions On A Dance Floor». 12 треков на белом виниле в красном конверте с фотообложкой и эксклюзивным двусторонним постером. Лучше всего Мадонна описала свой новый альбом цитатой из первых строк своей песни "One Step Away": "Люди думают, что танцевальная музыка поверхностна, но они совершенно не правы. Танцпол — это не просто место, это порог: ритуальное пространство, где движение заменяет язык". Мадонна добавляет: «Когда мы со Стюартом Прайсом начали работать над этим альбомом, нашим манифестом было следующее: Мы должны танцевать, праздновать и молиться всем телом. Это то, чем мы занимаемся тысячи лет — это действительно духовные практики. В конце концов, танцпол — это ритуальное пространство. Это место, где вы соединяетесь — со своими ранами, со своей хрупкостью. Рейв — это искусство. Это значит расширять свои границы и соединяться с сообществом единомышленников. Звук, свет и вибрация меняют наше восприятие, погружая нас в трансоподобное состояние. Мы не просто слышим повторяющийся бас; мы чувствуем его. Это меняет наше сознание, растворяет эго и время».

Отзывы о товаре Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0093624822448]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Confessions II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Feel So Free, Good For The Soul, One Step Away, Bring Your Love, Danceteria, Read My Lips, Everything, Love Without Words, Bizarre, School, Fragile, My Sins Are My Savior
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Долгожданный новый альбом Мадонны «Confessions II», выход которого запланирован на лето 2026 года, является продолжением культового альбома «Confessions On A Dance Floor». 12 треков на белом виниле в красном конверте с фотообложкой и эксклюзивным двусторонним постером. Лучше всего Мадонна описала свой новый альбом цитатой из первых строк своей песни "One Step Away": "Люди думают, что танцевальная музыка поверхностна, но они совершенно не правы. Танцпол — это не просто место, это порог: ритуальное пространство, где движение заменяет язык". Мадонна добавляет: «Когда мы со Стюартом Прайсом начали работать над этим альбомом, нашим манифестом было следующее: Мы должны танцевать, праздновать и молиться всем телом. Это то, чем мы занимаемся тысячи лет — это действительно духовные практики. В конце концов, танцпол — это ритуальное пространство. Это место, где вы соединяетесь — со своими ранами, со своей хрупкостью. Рейв — это искусство. Это значит расширять свои границы и соединяться с сообществом единомышленников. Звук, свет и вибрация меняют наше восприятие, погружая нас в трансоподобное состояние. Мы не просто слышим повторяющийся бас; мы чувствуем его. Это меняет наше сознание, растворяет эго и время».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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