Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Madonna - Confessions II (coloured) (0093624822448) виниловая пластинка
Долгожданный новый альбом Мадонны «Confessions II», выход которого запланирован на лето 2026 года, является продолжением культового альбома «Confessions On A Dance Floor». 12 треков на белом виниле в красном конверте с фотообложкой и эксклюзивным двусторонним постером. Лучше всего Мадонна описала свой новый альбом цитатой из первых строк своей песни "One Step Away": "Люди думают, что танцевальная музыка поверхностна, но они совершенно не правы. Танцпол — это не просто место, это порог: ритуальное пространство, где движение заменяет язык". Мадонна добавляет: «Когда мы со Стюартом Прайсом начали работать над этим альбомом, нашим манифестом было следующее: Мы должны танцевать, праздновать и молиться всем телом. Это то, чем мы занимаемся тысячи лет — это действительно духовные практики. В конце концов, танцпол — это ритуальное пространство. Это место, где вы соединяетесь — со своими ранами, со своей хрупкостью. Рейв — это искусство. Это значит расширять свои границы и соединяться с сообществом единомышленников. Звук, свет и вибрация меняют наше восприятие, погружая нас в трансоподобное состояние. Мы не просто слышим повторяющийся бас; мы чувствуем его. Это меняет наше сознание, растворяет эго и время».
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