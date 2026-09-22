Башаков - Лучшее (4657819845672) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Башаков
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717989
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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819845672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Башаков
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Не парься, Блюз о Блюзе, Глубокая радость, Патроны, Сопротивление нелюбви, Светлый день, Элис, Богиня, Быть знаменитым, Сергей «Чиж» Чиграков, Башаков BAND, Время уходит, Фонари, Спроси себя
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Башаков - Лучшее (4657819845672) виниловая пластинка
«Лучшие песни» — это не просто сборник хитов, а настоящая музыкальная летопись творчества Михаила Башакова и его группы Башаков Band. В этом альбоме собраны самые яркие и значимые композиции, отражающие многогранность таланта артиста — от проникновенных лирических баллад до мощных блюзовых треков. Особое место в сборнике занимает культовая песня «Элис» — ставшая визитной карточкой Михаила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819845672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Башаков
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Не парься, Блюз о Блюзе, Глубокая радость, Патроны, Сопротивление нелюбви, Светлый день, Элис, Богиня, Быть знаменитым, Сергей «Чиж» Чиграков, Башаков BAND, Время уходит, Фонари, Спроси себя
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Лучшие песни» — это не просто сборник хитов, а настоящая музыкальная летопись творчества Михаила Башакова и его группы Башаков Band. В этом альбоме собраны самые яркие и значимые композиции, отражающие многогранность таланта артиста — от проникновенных лирических баллад до мощных блюзовых треков. Особое место в сборнике занимает культовая песня «Элис» — ставшая визитной карточкой Михаила.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Башаков - Лучшее (4657819845672) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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