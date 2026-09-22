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John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка

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John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка
3 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JAZZ WAX RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Wax Records
Barcode
[8436028696772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giant Steps, Cousin Mary, Countdown, Spira, Syeeda's Steps, Naima
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка

"Giant Steps" стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue. Giant Steps полностью отличался от предыдущих альбомов, которые саксофонист записал в качестве лидера лейбла Prestige. Это подтвердило важность Колтрейна на джазовой сцене и стало первым шагом к тому, чтобы Майлз смог сформировать свой собственный квартет. Альбом получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом известный критик Ральф Дж. Глисон заявил: «Кажется, существует некоторое ощущение, что Джон Колтрейн, хотя и придает ему большое влияние как тенор, оказывает резкое звучание. кого трудно слушать. Этот LP, если он не делает ничего другого, должен быстро развеять эту идею. Бывают моменты, когда Колтрейн удивительно мягок, лиричен и просто красив. Вы можете отметить эту пластинку как одну из важных».

Отзывы о товаре John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
JAZZ WAX RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Wax Records
Barcode
[8436028696772]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2010
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
GIANT STEPS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giant Steps, Cousin Mary, Countdown, Spira, Syeeda's Steps, Naima
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
"Giant Steps" стал дебютом Джона Колтрейна на лейбле Atlantic. В то время он еще был участником группы Майлза Дэвиса, которая вскоре записала бессмертный альбом Kind of Blue. Giant Steps полностью отличался от предыдущих альбомов, которые саксофонист записал в качестве лидера лейбла Prestige. Это подтвердило важность Колтрейна на джазовой сцене и стало первым шагом к тому, чтобы Майлз смог сформировать свой собственный квартет. Альбом получил пятизвездочный рейтинг в журнале Down Beat, при этом известный критик Ральф Дж. Глисон заявил: «Кажется, существует некоторое ощущение, что Джон Колтрейн, хотя и придает ему большое влияние как тенор, оказывает резкое звучание. кого трудно слушать. Этот LP, если он не делает ничего другого, должен быстро развеять эту идею. Бывают моменты, когда Колтрейн удивительно мягок, лиричен и просто красив. Вы можете отметить эту пластинку как одну из важных».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - Giant Steps (8436028696772) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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