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Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tokyo Heaven
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717977
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Характеристики

Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341590144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tokyo Heaven
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Supertzar, War Pigs, Neon Knights, N.I.B., Children Of The Sea, Sweet Leaf, Drum solo, Sweet Leaf (reprise), Lady Evil, Black Sabbath, Heaven and Hell, Iron Man, Exit Announcement
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supertzar, War Pigs, Neon Knights, N.I.B., Children Of The Sea, Sweet Leaf, Drum solo, Sweet Leaf (reprise), Lady Evil, Black Sabbath, Heaven and Hell, Iron Man, Exit Announcement



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Tokyo Heaven (0803341590144) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
FALLEN ANGEL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
FALLEN ANGEL
Barcode
[0803341590144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Tokyo Heaven
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Supertzar, War Pigs, Neon Knights, N.I.B., Children Of The Sea, Sweet Leaf, Drum solo, Sweet Leaf (reprise), Lady Evil, Black Sabbath, Heaven and Hell, Iron Man, Exit Announcement
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supertzar, War Pigs, Neon Knights, N.I.B., Children Of The Sea, Sweet Leaf, Drum solo, Sweet Leaf (reprise), Lady Evil, Black Sabbath, Heaven and Hell, Iron Man, Exit Announcement


Теги товара: Black Sabbath
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