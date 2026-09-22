Blood Incantation - Starspawn (Pearlescent Sunrise) (0198029744514) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLOOD INCANTATION
Альбом (сингл)
Starspawn
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717958
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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029744514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLOOD INCANTATION
Альбом (сингл)
Starspawn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Vitrification Of Blood (pt. 1), Chaoplasm, Hidden Species (Vitrification Of Blood, Pt. 2), Meticulous Soul Devourment, Starspawn
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blood Incantation - Starspawn (Pearlescent Sunrise) (0198029744514) виниловая пластинка
Starspawn — дебютный студийный альбом американской дэт-метал- группы Blood Incantation, выпущенный первоначально в 2016 году на лейбле Dark Descent Records Издание на цветном виниле 34-минутный вихрь мощного, атмосферного дэт-метала «Starspawn» оставляет слушателя в трансцендентном, бестелесном ощущении на краю неизведанного измерения. Полностью аналоговое звучание Blood Incantation ощутимо передает энергию и магнетизм живого выступления, словно растворяясь в динамиках, а созвездия авторов песен, продюсеров и исполнителей идеально слились воедино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198029744514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLOOD INCANTATION
Альбом (сингл)
Starspawn
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Vitrification Of Blood (pt. 1), Chaoplasm, Hidden Species (Vitrification Of Blood, Pt. 2), Meticulous Soul Devourment, Starspawn
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Starspawn — дебютный студийный альбом американской дэт-метал- группы Blood Incantation, выпущенный первоначально в 2016 году на лейбле Dark Descent Records Издание на цветном виниле 34-минутный вихрь мощного, атмосферного дэт-метала «Starspawn» оставляет слушателя в трансцендентном, бестелесном ощущении на краю неизведанного измерения. Полностью аналоговое звучание Blood Incantation ощутимо передает энергию и магнетизм живого выступления, словно растворяясь в динамиках, а созвездия авторов песен, продюсеров и исполнителей идеально слились воедино.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Blood Incantation - Starspawn (Pearlescent Sunrise) (0198029744514) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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