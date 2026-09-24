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Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка

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Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка - фото 1
Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка - фото 2
Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Батарейки Сели
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка - фото 1
  • Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка - фото 2
  • Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717944
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Батарейки Сели
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Эпоха, Воин И Поэт, Идёт Война, Живи Внутри, Только Здесь, Город Мой, Жёлтая Пресса, Батарейки Сели, Девочка, Белые Голуби Летят
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка

"Батарейки Сели" - студийный альбом российской рок-группы СерьГа, который был выпущен в 2025 году. Релиз альбома произошел в преддверии дня рождения Сергея Галанина. Пластинка стала своеобразным подарком музыканта себе и своим поклонникам. Издание представлено на виниле черного цвета.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Серьга
Альбом (сингл)
Батарейки Сели
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Эпоха, Воин И Поэт, Идёт Война, Живи Внутри, Только Здесь, Город Мой, Жёлтая Пресса, Батарейки Сели, Девочка, Белые Голуби Летят
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Батарейки Сели" - студийный альбом российской рок-группы СерьГа, который был выпущен в 2025 году. Релиз альбома произошел в преддверии дня рождения Сергея Галанина. Пластинка стала своеобразным подарком музыканта себе и своим поклонникам. Издание представлено на виниле черного цвета.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серьга - Батарейки Сели (4610297808362) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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