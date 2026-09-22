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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) купить с доставкой в Москве
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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A)

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Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 1
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 2
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 3
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 4
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 5
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 6
Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
25
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 1
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 2
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 3
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 4
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 5
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 6
  • Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717781
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, г.
289

Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A)

?Ключевые характеристики Модель представляет собой 140-миллиметровый корпусный вентилятор с широкой поддержкой PWM-регулировки оборотов в диапазоне до 2500 об/мин. Вентилятор отличается высоким максимальным воздушным потоком до 110 CFM и значительным статическим давлением, что обеспечивает эффективное охлаждение даже при высокой плотности радиаторов или фильтров. Уровень шума при максимальной производительности не превышает 25 дБ, что делает его подходящим для сборок с приоритетом на тишину. ?Преимущества и отличия Главным преимуществом данной модели является сочетание высокой производительности с низким уровнем шума и возможностью синхронизации нескольких вентиляторов через последовательное подключение (daisy chain). Использование гидродинамического подшипника обеспечивает надежность и долгий срок службы, а также дополнительную плавность работы. ?Практичность Вентилятор оснащён стандартным 4-pin разъёмом для подключения и поддерживает PWM-управление, что позволяет точно настраивать обороты в зависимости от температурных условий внутри корпуса. Установка и подключение упрощаются за счет длинного кабеля и дополнительного провода для последовательного соединения вентиляторов, что особенно удобно при организации воздушных потоков в крупных системных блоках. ?Уникальность Модель выделяется автоматизированной двухплоскостной балансировкой и усовершенствованной конструкцией подшипника с увеличенным ресурсом, а также наличием интеллектуального микроконтроллера, который снижает шум мотора и защищает устройство от скачков тока и неправильного подключения. Благодаря этим технологиям вентилятор сохраняет стабильную работу и долговечность даже в условиях высокой нагрузки.



Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Вентилятор для ноутбука
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
25
Регулятор оборотов (PWM)
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Модель представляет собой 140-миллиметровый корпусный вентилятор с широкой поддержкой PWM-регулировки оборотов в диапазоне до 2500 об/мин. Вентилятор отличается высоким максимальным воздушным потоком до 110 CFM и значительным статическим давлением, что обеспечивает эффективное охлаждение даже при высокой плотности радиаторов или фильтров. Уровень шума при максимальной производительности не превышает 25 дБ, что делает его подходящим для сборок с приоритетом на тишину. ?Преимущества и отличия Главным преимуществом данной модели является сочетание высокой производительности с низким уровнем шума и возможностью синхронизации нескольких вентиляторов через последовательное подключение (daisy chain). Использование гидродинамического подшипника обеспечивает надежность и долгий срок службы, а также дополнительную плавность работы. ?Практичность Вентилятор оснащён стандартным 4-pin разъёмом для подключения и поддерживает PWM-управление, что позволяет точно настраивать обороты в зависимости от температурных условий внутри корпуса. Установка и подключение упрощаются за счет длинного кабеля и дополнительного провода для последовательного соединения вентиляторов, что особенно удобно при организации воздушных потоков в крупных системных блоках. ?Уникальность Модель выделяется автоматизированной двухплоскостной балансировкой и усовершенствованной конструкцией подшипника с увеличенным ресурсом, а также наличием интеллектуального микроконтроллера, который снижает шум мотора и защищает устройство от скачков тока и неправильного подключения. Благодаря этим технологиям вентилятор сохраняет стабильную работу и долговечность даже в условиях высокой нагрузки.


Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Доставка
Отзывы


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