Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A)
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Характеристики
Описание товара Вентилятор Arctic Cooling P14 Pro PSTl (ACFAN00314A)
?Ключевые характеристики Модель представляет собой 140-миллиметровый корпусный вентилятор с широкой поддержкой PWM-регулировки оборотов в диапазоне до 2500 об/мин. Вентилятор отличается высоким максимальным воздушным потоком до 110 CFM и значительным статическим давлением, что обеспечивает эффективное охлаждение даже при высокой плотности радиаторов или фильтров. Уровень шума при максимальной производительности не превышает 25 дБ, что делает его подходящим для сборок с приоритетом на тишину. ?Преимущества и отличия Главным преимуществом данной модели является сочетание высокой производительности с низким уровнем шума и возможностью синхронизации нескольких вентиляторов через последовательное подключение (daisy chain). Использование гидродинамического подшипника обеспечивает надежность и долгий срок службы, а также дополнительную плавность работы. ?Практичность Вентилятор оснащён стандартным 4-pin разъёмом для подключения и поддерживает PWM-управление, что позволяет точно настраивать обороты в зависимости от температурных условий внутри корпуса. Установка и подключение упрощаются за счет длинного кабеля и дополнительного провода для последовательного соединения вентиляторов, что особенно удобно при организации воздушных потоков в крупных системных блоках. ?Уникальность Модель выделяется автоматизированной двухплоскостной балансировкой и усовершенствованной конструкцией подшипника с увеличенным ресурсом, а также наличием интеллектуального микроконтроллера, который снижает шум мотора и защищает устройство от скачков тока и неправильного подключения. Благодаря этим технологиям вентилятор сохраняет стабильную работу и долговечность даже в условиях высокой нагрузки.
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Теги товара: Для корпуса, 140 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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