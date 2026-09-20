Кулер для процессора PCCooler R200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651866
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
28.3
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х12
Вес, г.
300
Описание товара Кулер для процессора PCCooler R200
Кулер для процессора PCCooler R200 совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 110 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling DK-07i RAINBOW (DK-07I RAINBOW)
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитКулер ID-Cooling DK-03 RAINBOW
-
В наличииЦена 890 руб. 1 730 руб.223 руб. в СплитКулер Intel ORIGINAL s1700 Laminar RS1 ( Al ) (M23905)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитКулер Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-903-SD
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКулер Deepcool THETA 31 PWM
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитКулер Deepcool AG300 (R-AG300-BKLNMN-G)
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитКулер ExeGate Dark Magic EXX400-PWM (EX286299RUS)
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитВентилятор для процессора FORMULA Cylon 4F WH ARGB PWM 4P
-
В наличииЦена 1 030 руб. 2 730 руб.258 руб. в СплитРадиатор для процессора ExeGate EX293450RUS
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-903-XT
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитВентилятор ID-Cooling SE-904-XT Black
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066, LGA 2011-3
Тип коннектора
3 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
110
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
2200 об/мин
Уровень шума
28.3
Регулятор оборотов (PWM)
нет
Материал радиатора
алюминий
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Кулер для процессора PCCooler R200 совместим с разными процессорными сокетами, такими как 115X/1200/1700/AM4/AM5. Воздушная система охлаждения для ЦПУ отводит и рассеивает до 110 Вт тепловой энергии, выделенной процессором при работе, способствуя оптимизации его рабочей температуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Алюминий
Кулер для процессора PCCooler R200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора PCCooler R200