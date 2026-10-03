Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 643619
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1700
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х5
Вес, кг.
15.3
Описание товара Вентилятор для корпуса Alseye M120-PWA FAN
Вентилятор оснащён подсветкой AURA RGB и поддерживает управление скоростью вращения с помощью технологии PWM. Также он имеет дополнительный разъём 3pin Aura для подключения к материнской плате. Эта модель вентилятора может быть полезна для пользователей, которые хотят улучшить охлаждение своего компьютера и придать ему стильный внешний вид благодаря подсветке.
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Максимальная скорость вращения, об/мин
1700
Минимальная скорость вращения, об/мин
800
Производство
Китай
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
подсветка
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1700 об/мин
Уровень шума
33.8
Регулятор оборотов (PWM)
автоматическая (PWM)
Страна производитель
Китай
Вентилятор оснащён подсветкой AURA RGB и поддерживает управление скоростью вращения с помощью технологии PWM. Также он имеет дополнительный разъём 3pin Aura для подключения к материнской плате. Эта модель вентилятора может быть полезна для пользователей, которые хотят улучшить охлаждение своего компьютера и придать ему стильный внешний вид благодаря подсветке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 800 об/мин, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, RGB, 4-pin, 800 об/мин, 4-pin PWM
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