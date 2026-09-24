Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Herbie Hancock - Mwandishi (coloured) (8719262040564) виниловая пластинка
LP — лимитированный тираж цветного винила «Moss Green». Тираж всего 2000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Этот альбом является одним из первых отступлений Херби Хэнкока от традиционных идиом джаза, а также началом оригинального и креативного стиля, который в конечном итоге обратился к более широкой аудитории. Кроме того, Mwandishi был попыткой Хэнкока продолжить музыкальные принципы и стили, которые он исследовал в своем предыдущем опыте с Майлзом Дэвисом . Mwandishi был записан в студии Wally Heider Studios Studio C, в Сан-Франциско, Калифорния, в январе 1971 года, секстетом Хэнкока Mwandishi . Запись включала в себя прогрессивные идеи фанка, джаза и рока. Херби Хэнкок является одним из самых плодовитых джазовых пианистов 20-го века. Вундеркинд, он играл с такими великими музыкантами, как Дональд Берд и Майлз Дэвис. Он был одним из первых, кто принял и освоил электропианино. «Mwandishi» теперь доступен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров на зеленом виниле.
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