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Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка

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Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 1
Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 2
Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 3
Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 4
Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 5
Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 6
Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 7
Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julius Asal
Альбом (сингл)
Siena Tapes
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 1
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 2
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 3
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 4
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 5
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 6
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 7
  • Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717715
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julius Asal
Альбом (сингл)
Siena Tapes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Tape Zero, Cascade I, Prelude, Menuet Sur Le Nom D'Haydn, Cascade II, Jeux D'Eau, Prelude (3191), Cascade III, Petites Vagues, A La Maniere De Borodine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка

К 150-летию со дня рождения Мориса Равеля Юлиус Асаль представляет произведения французского композитора в живом диалоге со своими импровизациями. SIENA TAPES объединяет «Игры воды», «Прелюдию ля минор», «Менуэт на имя Гайдна» и «В манере Бородина» Равеля с «Прелюдией (3191)» и «Каскадами I–III» Асаля. Альбом был записан в Тоскане, на территории поместья американского продюсера Рика Рубина, и доступен на CD и виниле. «Есть места, где хочется остаться и продолжать играть, даже когда публика давно разошлась по домам», — говорит пианист. «Почему-то у меня сложилось впечатление, что звуки могут звучать в этих стенах вечно».

Отзывы о товаре Julius Asal - Siena Tapes (0028948672820) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948672820]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Julius Asal
Альбом (сингл)
Siena Tapes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Tape Zero, Cascade I, Prelude, Menuet Sur Le Nom D'Haydn, Cascade II, Jeux D'Eau, Prelude (3191), Cascade III, Petites Vagues, A La Maniere De Borodine
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
К 150-летию со дня рождения Мориса Равеля Юлиус Асаль представляет произведения французского композитора в живом диалоге со своими импровизациями. SIENA TAPES объединяет «Игры воды», «Прелюдию ля минор», «Менуэт на имя Гайдна» и «В манере Бородина» Равеля с «Прелюдией (3191)» и «Каскадами I–III» Асаля. Альбом был записан в Тоскане, на территории поместья американского продюсера Рика Рубина, и доступен на CD и виниле. «Есть места, где хочется остаться и продолжать играть, даже когда публика давно разошлась по домам», — говорит пианист. «Почему-то у меня сложилось впечатление, что звуки могут звучать в этих стенах вечно».
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Отзывы


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