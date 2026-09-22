George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Brainwashed
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717688
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Brainwashed
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Brainwashed
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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