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George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка

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George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 1
George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 2
George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 3
George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Brainwashed
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 1
  • George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 2
  • George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 3
  • George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717688
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Brainwashed
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре George Harrison - Brainwashed (4099964011258) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964011258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Harrison
Альбом (сингл)
Brainwashed
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Any Road, P2 Vatican Blues (Last Saturday Night), Pisces Fish, Looking For My Life, Rising Sun, Marwa Blues, Stuck Inside A Cloud, Run So Far, Never Get Over You, Between The Devil And The Deep Blue Sea, Rocking Chair In Hawaii, Brainwashed


Теги товара: Поп-музыка
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