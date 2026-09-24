Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wayne Shorter - The Soothsayer (0602468070078) виниловая пластинка
The Soothsayer — седьмой альбом саксофониста Уэйна Шортера, записанный в 1965 году, но выпущенный на Blue Note только в 1979 году. В альбом вошли пять оригинальных композиций Шортера и аранжировка «Valse Triste» Жана Сибелиуса Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal В сентябре 1964 года Майлзу Дэвису наконец удалось переманить саксофониста Уэйна Шортера из группы Арта Блейки «Jazz Messengers» и завершить с ним свой Второй Великий Квинтет. Сольная карьера Шортера не только не пострадала от этого, но, казалось, даже пошла в гору. Настолько, что лейбл Blue Note едва справлялся с выпуском его сольных альбомов. Одним из альбомов, изначально попавших в архив, был «The Soothsayer». Он был записан в марте 1965 года звёздным секстетом, но по какой-то необъяснимой причине вышел только в 1979 году. По данным AllMusic, это одна из «лучших работ Шортера этого невероятно плодотворного периода».
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