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Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка

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Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка - фото 1
Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
In December
Жанр
Soul
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072616165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
In December
Жанр
Soul
Трек-лист
Fire(Intro), God Rest Ye Merry Gentlemen / Carol of the Bells ft. Cynthia Erivo, Make It Home ft. PJ Morton + Sevyn Streeter, Memories with Mama ft. Tarriona 'Tank' Ball, Joy to the World ft. Alex Isley, December ft. Andra Day, Little Drummer Boy ft. The Baylor Project, Have Yourself a Merry Little Christmas ft. Doobie Powell
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fire(Intro), God Rest Ye Merry Gentlemen / Carol of the Bells ft. Cynthia Erivo, Make It Home ft. PJ Morton + Sevyn Streeter, Memories with Mama ft. Tarriona 'Tank' Ball, Joy to the World ft. Alex Isley, December ft. Andra Day, Little Drummer Boy ft. The Baylor Project, Have Yourself a Merry Little Christmas ft. Doobie Powell



Теги товара: Соул, Цветной винил

Отзывы о товаре Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0888072616165]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Robert Glasper
Альбом (сингл)
In December
Жанр
Soul
Трек-лист
Fire(Intro), God Rest Ye Merry Gentlemen / Carol of the Bells ft. Cynthia Erivo, Make It Home ft. PJ Morton + Sevyn Streeter, Memories with Mama ft. Tarriona 'Tank' Ball, Joy to the World ft. Alex Isley, December ft. Andra Day, Little Drummer Boy ft. The Baylor Project, Have Yourself a Merry Little Christmas ft. Doobie Powell
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fire(Intro), God Rest Ye Merry Gentlemen / Carol of the Bells ft. Cynthia Erivo, Make It Home ft. PJ Morton + Sevyn Streeter, Memories with Mama ft. Tarriona 'Tank' Ball, Joy to the World ft. Alex Isley, December ft. Andra Day, Little Drummer Boy ft. The Baylor Project, Have Yourself a Merry Little Christmas ft. Doobie Powell


Теги товара: Соул, Цветной винил
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Отзывы


Robert Glasper - In December (coloured) (0888072616165) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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