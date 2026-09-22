Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJW) Black
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 000 руб.
В наличии
Код товара: 717581
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17 000 руб.
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Характеристики
Бренд
HONOR
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
400
Описание товара Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJW) Black
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJW) Black
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Бренд
HONOR
Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJW) Black
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Смартфон Honor x7d 8/256Gb (5109BXJW) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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