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Coldplay - X & Y (5021732630889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Coldplay - X & Y (5021732630889) виниловая пластинка

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Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 3
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 4
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 5
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 6
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 7
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 8
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 9
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 10
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 11
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 12
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 13
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 14
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 15
Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
X & Y
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 3
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 4
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 5
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 6
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 7
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 8
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 9
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 10
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 11
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 12
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 13
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 14
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 15
  • Coldplay - X &amp; Y (5021732630889) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717383
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Загружаем...
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Coldplay - X & Y (5021732630889) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732630889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
X & Y
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Square One - Guitar – Matt McGinn, What If, White Shadows, Fix You, Talk, X&Y, Speed Of Sound, A Message, Low - Synthesizer – Brian Eno, The Hardest Part, Swallowed In The Sea, Twisted Logic, Til Kingdom Come
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - X & Y (5021732630889) виниловая пластинка

Coldplay – X&Y (Reissue) 2LP"X&Y" — третий студийный альбом английской рок-группы Coldplay. Он был выпущен 6 июня 2005 года в Великобритании при продюсировании Дантона Саппла, а днем позже в США на привычных для группы лейблах: Parlophone и Capitol Records. Альбом прежде всего стал известным благодаря своему беспокойному развитию, а также уходом креативного директора и пятого участника Coldplay Фила Харви из группы. Изначально, продюсер Кен Нельсон должен был продюсировать пластинку; однако многие песни, написанные во время его сессий, были отклонены из-за недовольства группы. Обложка альбома представляет собой комбинацию цветов и блоков в виде кода Бодо. Coldplay — знаменитая британская рок-группа. Образовалась в 1998 году в университетском колледже Лондона в составе пианиста-вокалиста Криса Мартина и гитариста Джонни Бакленда. Позднее присоединились сокурсники: басист с акустической гитарой Гай Берриман и гитарист Уилл Чемпион, который позже переключился на ударные. Прежде чем подписать контракт с крупным лейблом Parlaphone, группа Coldplay вошла в топ-100 Великобритании в 1999 году с синглом «Brothers&Sisters» на независимом лейбле Fierce Panda. Начав играть в январе 1996 года, настоящего успеха в мире Coldplay добились в 2000 году, после выхода их второго сингла «Yellow» из альбома "Parachutes", ворвавшегося на вершины всех чартов Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Альбомы Coldplay разошлись тиражом более 80 миллионов экземпляров. Coldplay получали премию Грэмми семь раз, за альбомы "Parachutes", "A Rush Of Blood To the Head" и "Viva La Vida Or Death And All His Friends", песни «Clocks» и «Viva la Vida», выступления с «In My Place» и «Viva la Vida». Группа принимала участие в различных социальных проектах, таких как Band Aid 20, Live 8, кампании в поддержку детей, больных раком. Также Coldplay выступили на закрытии параолимпийских игр 2012 в Лондоне. В декабре 2012 года портал Last.fm назвал Coldplay лучшим исполнителем за 10 лет.

Отзывы о товаре Coldplay - X & Y (5021732630889) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732630889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
X & Y
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Square One - Guitar – Matt McGinn, What If, White Shadows, Fix You, Talk, X&Y, Speed Of Sound, A Message, Low - Synthesizer – Brian Eno, The Hardest Part, Swallowed In The Sea, Twisted Logic, Til Kingdom Come
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Coldplay – X&Y (Reissue) 2LP"X&Y" — третий студийный альбом английской рок-группы Coldplay. Он был выпущен 6 июня 2005 года в Великобритании при продюсировании Дантона Саппла, а днем позже в США на привычных для группы лейблах: Parlophone и Capitol Records. Альбом прежде всего стал известным благодаря своему беспокойному развитию, а также уходом креативного директора и пятого участника Coldplay Фила Харви из группы. Изначально, продюсер Кен Нельсон должен был продюсировать пластинку; однако многие песни, написанные во время его сессий, были отклонены из-за недовольства группы. Обложка альбома представляет собой комбинацию цветов и блоков в виде кода Бодо. Coldplay — знаменитая британская рок-группа. Образовалась в 1998 году в университетском колледже Лондона в составе пианиста-вокалиста Криса Мартина и гитариста Джонни Бакленда. Позднее присоединились сокурсники: басист с акустической гитарой Гай Берриман и гитарист Уилл Чемпион, который позже переключился на ударные. Прежде чем подписать контракт с крупным лейблом Parlaphone, группа Coldplay вошла в топ-100 Великобритании в 1999 году с синглом «Brothers&Sisters» на независимом лейбле Fierce Panda. Начав играть в январе 1996 года, настоящего успеха в мире Coldplay добились в 2000 году, после выхода их второго сингла «Yellow» из альбома "Parachutes", ворвавшегося на вершины всех чартов Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Альбомы Coldplay разошлись тиражом более 80 миллионов экземпляров. Coldplay получали премию Грэмми семь раз, за альбомы "Parachutes", "A Rush Of Blood To the Head" и "Viva La Vida Or Death And All His Friends", песни «Clocks» и «Viva la Vida», выступления с «In My Place» и «Viva la Vida». Группа принимала участие в различных социальных проектах, таких как Band Aid 20, Live 8, кампании в поддержку детей, больных раком. Также Coldplay выступили на закрытии параолимпийских игр 2012 в Лондоне. В декабре 2012 года портал Last.fm назвал Coldplay лучшим исполнителем за 10 лет.
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Coldplay - X & Y (5021732630889) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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