Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка
Группа Huey Lewis & the News была основана почти 40 лет назад. В 2017 году американские рокеры представили сборник лучших песен «Collected», охватывающий всю их карьеру. Вас ждут 57 треков на трёх CD. Двойной виниловый лонгплей, отпечатанный на 180-граммовой виниловой пластинке, содержит 26 треков. Музыкальная ретроспектива охватывает период с первых дней группы до их последнего студийного альбома «Soulsville» 2010 года. В сборник вошли такие классические композиции, как «Do You Believe in Love», «Heart and Soul», «I Want a New Drug», «The Heart Of Rock & Roll», «If This Is It», «The Power of Love» из саундтрека к фильму «Назад в будущее», «Stuck With You», «Jacob's Ladder», «Couple Days Off» и многие другие. Кроме того, вас ждут несколько настоящих раритетов, включая песни бывшей группы Хьюи Clover, би-сайды, концертные треки, миксы и расширенные версии. Список композиций для CD- и LP-изданий «Collected» можно найти ниже.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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