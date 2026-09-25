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Уцененный товар Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Уцененный товар Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние, 736796

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Уценка
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Huey Lewis & The News
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Huey Lewis &amp; The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 400 руб.  4 660 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние
3 400 руб. -27%
4 660 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753772645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Huey Lewis & The News
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Some Of My Lies Are True (Sooner Or Later), Now Here's To You, Do You Believe In Love, Workin' For A Livin', Heart And Soul (Single Edit), I Want A New Drug (Single Edit), The Heart Of Rock & Roll (Single Edit), If This Is It, The Power Of Love, Back In Time (Jellybean Single Mix), Stuck With You, Hip To Be Square, Jacob's Ladder (Single Version), Doing It All For My Baby, Perfect World, Small World (Single Version), Couple Days Off (Short Edit), It Hit Me Like A Hammer (Sax Single Remix), (She'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинки, упаковка

Отзывы о товаре Уцененный товар Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753772645]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Huey Lewis & The News
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Some Of My Lies Are True (Sooner Or Later), Now Here's To You, Do You Believe In Love, Workin' For A Livin', Heart And Soul (Single Edit), I Want A New Drug (Single Edit), The Heart Of Rock & Roll (Single Edit), If This Is It, The Power Of Love, Back In Time (Jellybean Single Mix), Stuck With You, Hip To Be Square, Jacob's Ladder (Single Version), Doing It All For My Baby, Perfect World, Small World (Single Version), Couple Days Off (Short Edit), It Hit Me Like A Hammer (Sax Single Remix), (She'
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинки, упаковка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Huey Lewis & The News - Collected (0600753772645) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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