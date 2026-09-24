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I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка

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I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка - фото 1
I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка - фото 2
I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
I Prevail
Альбом (сингл)
Violent Nature
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка - фото 1
  • I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка - фото 2
  • I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717340
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Характеристики

Бренд
Fearless Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fearless Records
Barcode
[0888072711921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
I Prevail
Альбом (сингл)
Violent Nature
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Synthetic Soul, NWO, Pray, Annihilate Me, Violent Nature, Rain, Into Hell, Crimson & Clover, God, Stay Away
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара I Prevail - Violent Nature (0888072711921) виниловая пластинка

С момента своего образования в Детройте, штат Мичиган, в 2013 году металкор/пост-хардкор группа I Prevail добилась огромного успеха у критиков и в коммерческом плане. Их первый альбом Lifelines 2016 года получил золотой статус как в США, так и в Канаде, в то время как TRAUMA 2019 года повторил это достижение в Канаде. Последний был номинирован на премию Грэмми в том году в категории «Лучший рок-альбом», а сингл « Bow Down » также был претендентом на «Лучшее метал-исполнение». На альбоме TRUE POWER 2022 года группа продолжила прокладывать свой собственный музыкальный путь, отказываясь соответствовать ожиданиям жанра. Теперь, с их четвертым альбомом Violent Nature группа вывела это на новый уровень. Записанный в два этапа в студии Blackbird в Нэшвилле, он был спродюсирован самостоятельно под руководством басиста и клавишника Джона Эберхарда . Это также знаменует собой первый опыт вокалиста Эрика Ванлерберга в качестве единственного вокалиста группы, который берётся как за чистый, так и за нечистый вокал. Это звучит жёстко. Первый сингл с альбома, также называемый « Violent Nature », возможно, самая брутальная, экстремальная и свирепая песня, когда-либо выпущенная группой. Однако не всё так брутально и интенсивно. Хотя сингл « Rain » далек от мягкости, мощный, гимновый припев песни по сравнению с ним кажется колыбельной, несмотря на намёки на тот же гнев и мучения в тексте. Тем не менее, он иллюстрирует две совершенно разные стороны этого альбома и противоборствующие силы, которые пронизывают его. Итак, добро пожаловать в новую эру I Prevail. Это не только лучшая версия группы на сегодняшний день, но и она полна намерения, страсти и энергии.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Fearless Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fearless Records
Barcode
[0888072711921]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
I Prevail
Альбом (сингл)
Violent Nature
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Synthetic Soul, NWO, Pray, Annihilate Me, Violent Nature, Rain, Into Hell, Crimson & Clover, God, Stay Away
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
С момента своего образования в Детройте, штат Мичиган, в 2013 году металкор/пост-хардкор группа I Prevail добилась огромного успеха у критиков и в коммерческом плане. Их первый альбом Lifelines 2016 года получил золотой статус как в США, так и в Канаде, в то время как TRAUMA 2019 года повторил это достижение в Канаде. Последний был номинирован на премию Грэмми в том году в категории «Лучший рок-альбом», а сингл « Bow Down » также был претендентом на «Лучшее метал-исполнение». На альбоме TRUE POWER 2022 года группа продолжила прокладывать свой собственный музыкальный путь, отказываясь соответствовать ожиданиям жанра. Теперь, с их четвертым альбомом Violent Nature группа вывела это на новый уровень. Записанный в два этапа в студии Blackbird в Нэшвилле, он был спродюсирован самостоятельно под руководством басиста и клавишника Джона Эберхарда . Это также знаменует собой первый опыт вокалиста Эрика Ванлерберга в качестве единственного вокалиста группы, который берётся как за чистый, так и за нечистый вокал. Это звучит жёстко. Первый сингл с альбома, также называемый « Violent Nature », возможно, самая брутальная, экстремальная и свирепая песня, когда-либо выпущенная группой. Однако не всё так брутально и интенсивно. Хотя сингл « Rain » далек от мягкости, мощный, гимновый припев песни по сравнению с ним кажется колыбельной, несмотря на намёки на тот же гнев и мучения в тексте. Тем не менее, он иллюстрирует две совершенно разные стороны этого альбома и противоборствующие силы, которые пронизывают его. Итак, добро пожаловать в новую эру I Prevail. Это не только лучшая версия группы на сегодняшний день, но и она полна намерения, страсти и энергии.


Теги товара: Limited Edition
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