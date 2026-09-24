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Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка

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Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка - фото 1
Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка - фото 2
Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Handlogic
Альбом (сингл)
Nobodypanic
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка - фото 1
  • Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка - фото 2
  • Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435949536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Handlogic
Альбом (сингл)
Nobodypanic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Supernatural, Ego, Communicate, Long Distance Relationship, Scribbles, Gratitude, Perched, A Little Life, Paranoid Android
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supernatural, Ego, Communicate, Long Distance Relationship, Scribbles, Gratitude, Perched, A Little Life, Paranoid Android

Отзывы о товаре Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602435949536]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Handlogic
Альбом (сингл)
Nobodypanic
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Supernatural, Ego, Communicate, Long Distance Relationship, Scribbles, Gratitude, Perched, A Little Life, Paranoid Android
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supernatural, Ego, Communicate, Long Distance Relationship, Scribbles, Gratitude, Perched, A Little Life, Paranoid Android
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Handlogic - Nobodypanic (0602435949536) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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