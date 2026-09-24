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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка

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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 1
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 2
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 3
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 4
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 5
Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка

Cherry Red с гордостью представляет программу переизданий альбомов одной из лучших инди-групп, определивших историю музыки 80-х. Фелт, родом из Бирмингема, выпустил десять студийных альбомов и десять синглов за это десятилетие на лейблах Cherry Red и Creation, которые наконец-то снова выйдут в 2018 году. «Crumbling The Antiseptic Beauty» — сенсационный дебютный альбом 1982 года. Продюсером классической пластинки выступил Джон А. Риверс (Swell Maps).



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Crumbling The Antiseptic Beauty
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Evergreen Dazed, Fortune, Birdmen, Cathedral, I Worship The Sun, Templeroy
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Cherry Red с гордостью представляет программу переизданий альбомов одной из лучших инди-групп, определивших историю музыки 80-х. Фелт, родом из Бирмингема, выпустил десять студийных альбомов и десять синглов за это десятилетие на лейблах Cherry Red и Creation, которые наконец-то снова выйдут в 2018 году. «Crumbling The Antiseptic Beauty» — сенсационный дебютный альбом 1982 года. Продюсером классической пластинки выступил Джон А. Риверс (Swell Maps).


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - Crumbling The Antiseptic Beauty (5013929078017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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