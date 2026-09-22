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Миксер Bosch MFQ4980B черный купить с доставкой в Москве
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Миксер Bosch MFQ4980B черный

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Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 1
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 2
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 3
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 4
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 5
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 6
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 7
Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
850
Число скоростей
5
Объем чаши, л
0.5 л
Насадки
ножка-блендервенчики для взбиваниякрюки для замесанож для измельчения
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 1
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 2
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 3
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 4
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 5
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 6
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 7
  • Миксер Bosch MFQ4980B черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716953
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
850
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Объем чаши, л
0.5 л
Насадки
ножка-блендервенчики для взбиваниякрюки для замесанож для измельчения
Размеры в упаковке, см
31х24х18
Вес, кг.
2.03

Описание товара Миксер Bosch MFQ4980B черный

Миксер Bosch MFQ4980B черный



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQ4980B черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
850
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.4
Объем чаши, л
0.5 л
Насадки
ножка-блендервенчики для взбиваниякрюки для замесанож для измельчения
Описание
Миксер Bosch MFQ4980B черный


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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